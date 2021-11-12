В Латвии запретили использовать георгиевские ленточки
Сейм Латвии утвердил поправки в действующее законодательство, которые запрещают использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Поправки внесены в законы о митингах и о безопасности развлекательных и праздничных мероприятий
Сейм Латвии утвердил поправки в действующее законодательство, которые запрещают использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Поправки внесены в законы о митингах и о безопасности развлекательных и праздничных мероприятий.
В ходе обсуждения поправок депутат Николай Кабанов предложил вывести из-под запрета памятные мероприятия в местах военных захоронений, а также у памятников погибшим на войне, однако профильная комиссия парламента отклонила это предложение, сообщает Delfi.
Ранее в Латвии уже был введен запрет на использование символики СССР и нацистской Германии во время публичных мероприятий в целях прославления тоталитарных режимов или оправдания нацизма. В художественных фильмах и в целях образования такую символику использовать допускается.