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12 ноября 2021, 07:11

В Латвии запретили использовать георгиевские ленточки

Сейм Латвии утвердил поправки в действующее законодательство, которые запрещают использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Поправки внесены в законы о митингах и о безопасности развлекательных и праздничных мероприятий

В Латвии запретили использовать георгиевские ленточки
Фото: deita.ru

Сейм Латвии утвердил поправки в действующее законодательство, которые запрещают использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Поправки внесены в законы о митингах и о безопасности развлекательных и праздничных мероприятий.

В ходе обсуждения поправок депутат Николай Кабанов предложил вывести из-под запрета памятные мероприятия в местах военных захоронений, а также у памятников погибшим на войне, однако профильная комиссия парламента отклонила это предложение, сообщает Delfi.

Ранее в Латвии уже был введен запрет на использование символики СССР и нацистской Германии во время публичных мероприятий в целях прославления тоталитарных режимов или оправдания нацизма. В художественных фильмах и в целях образования такую символику использовать допускается.

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