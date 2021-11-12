12 ноября 2021, 06:45
Православная церковь признала грехом использование противозачаточных таблеток
Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью телеканалу RTVI заявил, что верующие женщины должны знать, что использование противозачаточных средств является грехом
Фото: diabetos.ru
Русская православная церковь (РПЦ) сочла использование противозачаточных таблеток грехом, в котором обязательно нужно каяться.
Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью телеканалу RTVI заявил, что верующие женщины должны знать, что использование противозачаточных средств является грехом. «Она должна это осознать, прийти и покаяться», - добавил представитель РПЦ, слова которого приводит РИА Новости.
Василий Легойда в очередной раз напомнил, что с точки зрения РПЦ аборт является убийством за исключением случаев, когда операцию по прерыванию беременности необходимо провести по медицинским показателям.