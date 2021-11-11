11 ноября 2021, 23:03
Сборная России разгромила Кипр в матче отборочного тура ЧМ-2022
Сборная России по футболу одержала победу с разгромным счетом в матче с командой Кипра в рамках отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Игра проходила в Петербурге и завершилась со счетом 6:0
Фото: uefa.com
Сборная России по футболу одержала победу с разгромным счетом в матче с командой Кипра в рамках отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Игра проходила в Петербурге и завершилась со счетом 6:0.
Счет в матче открыл Александр Ерохин на четвертой минуте первого тайма. Остальные пять голов были забиты россиянами после перерыва. Точными ударами отметились Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный, а Ерохин оформил дубль.
14 ноября сборная России проведет заключительный матч отборочного тура. Команда Валерия Карпина сыграет с Хорватией в Сплите.
Российская сборная после девяти матчей сохраняет лидерство в группе Н с 22 очками в активе.