Авиакомпании S7 и UTair выступили против QR-кодов для посадки в самолет
Авиакомпания S7 Airlines выступила против планов правительства ввести QR-коды для посадки в самолет и поезд. Также перевозчик не одобряет требование к пассажирам предоставлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе при покупке билетов
Авиакомпания S7 Airlines выступила против планов правительства ввести QR-коды для посадки в самолет и поезд. Также перевозчик не одобряет требование к пассажирам предоставлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе при покупке билетов.
В заявлении S7 говорится, что предложение проверять антиковидные QR-коды при регистрации и посадке на рейс «требует детальной технологической проработки». В авиакомпании считают, что из-за введения системы QR-кодов пассажиропоток, который после жесткого локдауна еще не восстановился, снизится на 50%.
Глава авиакомпании Utair и председатель правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Андрей Мартиросов также считает, что пассажиропоток на внутренних рейсах может упасть более чем в два раза после введения QR-кодов, сообщает РБК.
Напомним, что вопрос о введении QR-кодов при посадке в самолеты и поезда сейчас рассматривается на уровне правительства. При этом национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» поддержал данную меру борьбы с коронавирусом.