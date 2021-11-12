12 ноября 2021, 02:40
Чат-бот «Госуслуг» из-за мощной хакерской атаки стал отрицать коронавирус
Министерство цифровых технологий России сообщило о беспрецедентной хакерской атаке, которой уже вторые сутки подвергается портал «Госуслуги». В настоящее время служба информационной безопасности портала переведена на усиленный режим работы
Фото: glas.ru
Министерство цифровых технологий России сообщило о беспрецедентной хакерской атаке, которой уже вторые сутки подвергается портал «Госуслуги». В настоящее время служба информационной безопасности портала переведена на усиленный режим работы.
В ведомстве сообщили, что из-за кибератаки чат-бот «Госуслуг» стал выдавать пользователям конспирологические теории о коронавирусе и вакцинации.
Так, робот-помощник Макс, отвечая на вопрос о получении QR-кода после прививки от коронавируса, сообщил, что такой болезни якобы не существует, а QR-коды - это «часть планов мирового правительства», сообщает ТАСС.
«Вас развели и никаким коронавирусом вы не болели. Факт существования этой „болезни“ никем не доказан. „Коронавируса“ НЕ СУЩЕСТВУЕТ», - написал чат-бот.