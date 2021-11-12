Пандемия коронавируса привела к образованию дополнительных 8,6 тонн пластиковых отходов
87,4% пластиковых отходов приходится на больницы, которые используют одноразовые защитные костюмы, маски, перчатки, а также на лаборатории, которые проводят массовые тестирования на коронавирус
Пандемия COVID-19 привела к образованию дополнительных 8,6 млн тонн пластиковых отходов. Такие данные приводят исследователи из Китая и США.
87,4% пластиковых отходов приходится на больницы, которые используют одноразовые защитные костюмы, маски, перчатки, а также на лаборатории, которые проводят массовые тестирования на коронавирус.
По данным исследователей, наибольшее количество мусора принесено реками. Главными загрязнителями являются протекающие в Азии реки Шатт-эль-Араб, Инд и Янцзы, а также Амур. При этом на европейские реки пришлось лишь 11% пластика, сообщает «Лента.ру».
Экологи также отмечают, что более 25 тысяч тонн пластика уже попали в океан. В водной среде пластик под действием солнечного света и планктона постепенно разлагается и опускается на глубину. Согласно оценкам специалистов, через 3-5 лет в Северном Ледовитом океане может образоваться приполярная зона накопления пластика.