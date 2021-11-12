В Курганской области задержали единоросса и экс-главу уранодобывающего предприятия
В Курганской области сотрудники правоохранительных органов задержали депутата от «Единой России» и бывшего гендиректора АО «Далур» (занимается добычей урана) Николая Попонина
В Курганской области сотрудники правоохранительных органов задержали депутата от «Единой России» и бывшего гендиректора АО «Далур» (занимается добычей урана) Николая Попонина.
В отношении депутата и бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере, и злоупотребление полномочиями».
Согласно материалам следствия, в 2016 году Николай Попонин, который на тот момент возглавлял АО «Далур», получил от руководителя компании-подрядчика взятку в размере 700 тысяч рублей за оказание содействия в подписании договора подряда на выполнение технических работ на одном из месторождений.
По этому контракту стоимость работ составила 57 млн рублей. Попонин распорядился выплатить деньги подрядчику за работы, которые не были выполнены.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Попонину.
Издание The Insider (признано иностранным агентом) пишет, что в 2019 году соратник Алексея Навального Алексей Шварц рассказал журналистам о серьезных последствиях добычи урана в Курганской области. Поскольку уран является радиоактивным, то у местных жителей стали появляться «двухголовые телята, трехголовые утята и многие другие необычные животные». Несколько человек сообщили, что им был поставлен диагноз лейкемия.