Власти Китая ограничили импорт продуктов в приграничных с Россией городах из-за вспышки COVID-19
Станции разрешено принимать сельскохозяйственные товары без тары, например зерно, а также пиломатериалы из России, которые должны ввозиться с помощью специальных буксировочных паллетов. Погрузка и разгрузка вручную запрещена
Власти Китая ввели ограничения на импорт продуктов в приграничных с Россией городах из-за вспышки коронавируса.
В торговом представительстве России в Китае сообщили «Ведомостям», что администрация крупного города Суйфэньхэ потребовала от руководства железнодорожного пункта пропуска на границе с Россией ввести временные ограничения на ввоз расфасованных импортных продуктов питания и приостановить вывоз из города подобных продуктов любыми способами.
Станции разрешено принимать сельскохозяйственные товары без тары, например зерно, а также пиломатериалы из России, которые должны ввозиться с помощью специальных буксировочных паллетов. Погрузка и разгрузка вручную запрещена.
Ограничительные в приграничных городах введены в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом на северо-востоке Китая. Так, в Хэйхэ, который рассоложен напротив Благовещенска, выявили треть от всех новых случаев заражения COVID-19. Еще 28 октября в городе был введен локдаун, в рамках которого все импортные товары подлежат дензинфекции и проверке на наличие коронавируса.