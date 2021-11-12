12 ноября 2021, 01:06
Против брата Хабиба Нурмагомедова возбудили уголовное дело из-за сбитого полицейского
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова, который приходится двоюродным братом известному бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову
Фото: sport.ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова, который приходится двоюродным братом известному бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову.
Дело против спортсмена возбуждено по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает ТАСС.
По данным СМИ, автомобиль Усмана Нурмагомедова по дороге в аэропорт Каспийска не остановился по требованию сотрудника полиции и сбил его. Спортсмен продолжил путь в аэропорт, а затем улетел в Москву. В аэропорту «Шереметьево» Нурмагомедов был задержан.