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Общество
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
12 ноября 2021, 01:06

Против брата Хабиба Нурмагомедова возбудили уголовное дело из-за сбитого полицейского

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова, который приходится двоюродным братом известному бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову

Против брата Хабиба Нурмагомедова возбудили уголовное дело из-за сбитого полицейского
Фото: sport.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова, который приходится двоюродным братом известному бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову.

Дело против спортсмена возбуждено по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает ТАСС.

По данным СМИ, автомобиль Усмана Нурмагомедова по дороге в аэропорт Каспийска не остановился по требованию сотрудника полиции и сбил его. Спортсмен продолжил путь в аэропорт, а затем улетел в Москву. В аэропорту «Шереметьево» Нурмагомедов был задержан.

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