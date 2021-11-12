Генпрокуратура направила в Верховный суд иск о ликвидации «Мемориала»
Генпрокуратура направила в Верховный суд России иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», который ранее был признан Минюстом иностранным агентом
Генпрокуратура направила в Верховный суд России иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», который ранее был признан Минюстом иностранным агентом.
В своем иске прокуратура указала, что правозащитный центр «систематически нарушает закон об «иностранных агентах»» и не маркирует свои материалы.
В «Мемориале» иск прокуратуры назвали политическим решением об уничтожении организации, которая занимается историей репрессий и защитой прав человека.
Иск Генпрокуратуры будет рассмотрен Верховным судом 25 ноября.
Напомним, что правозащитный центр «Мемориал» стал одной из первых организаций, попавших в реестр иностранных агентов. Соответствующее решение в отношении центра Минюст принял в 2016 году. За нарушение закона об «инагентах» организация была суммарно оштрафована более чем на 3 млн рублей.