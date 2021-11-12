Глава Крыма потребовал от местных чиновников пересесть с личных машин на автобусы
Глава республики Крым Сергей Аксенов потребовал от региональных чиновников иногда пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт, чтобы выявить проблемы в этой сфере
Глава республики Крым Сергей Аксенов потребовал от региональных чиновников иногда пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт, чтобы выявить проблемы в этой сфере.
Накануне Сергей Аксенов дал поручение муниципальным властям обратить внимание на проблемы общественного транспорта, в частности, на переполненность автобусов в часы пик. Чтобы работа в этой области была более эффективной, глава полуострова рекомендовал чиновникам самим пользоваться общественным транспортом.
Аксенов также потребовал регулярно предоставлять ему списки госслужащих, которые ездят на автобусах. За отказ выполнять его поручение глава Крыма пригрозил подчиненным увольнением.
«Если я увижу, что заместителей главы администрации на маршрутах не было, то будут увольнения», - заявил Сергей Аксенов, слова которого приводит «Московский комсомолец».