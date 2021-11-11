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11 ноября 2021, 18:38

В Шереметьево задержали брата Хабиба Нурмагомедова. Его машина сбила полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоюродного брата известного бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Усмана. Его подозревают в совершении наезда на полицейского

В Шереметьево задержали брата Хабиба Нурмагомедова. Его машина сбила полицейского
Фото: dcntrsport.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоюродного брата известного бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Усмана. Его подозревают в совершении наезда на полицейского.

Baza сообщает, что Усман Нурмагомедов, который также профессионально занимается борьбой, вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были сегодня вылететь в Москву из Махачкалы. По дороге в аэропорт их машина сбила сотрудника полиции, который стоял на КПП. Сотрудник МВД получил травмы.

Мужчины уехали с места ДТП и вылетели в Москву, а в аэропорту «Шереметьево» их задержали силовики.

По неподтвержденной версии, Нурмагомедов и Идрисов торопились на рейс и проигнорировали требование полицейского остановиться.

Телеграм-канал Baza отмечает, что Усман Нурмагомедов пока отрицает факт своего задержания. Боец выкладывает в соцсети фотографии и «сторис» из зала, а также пишет, что с ним все в порядке. По другим данным, полиция намерена задержать спортсмена на 48 часов до избрания судом меры пресечения.

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