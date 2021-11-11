В Шереметьево задержали брата Хабиба Нурмагомедова. Его машина сбила полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоюродного брата известного бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Усмана. Его подозревают в совершении наезда на полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоюродного брата известного бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Усмана. Его подозревают в совершении наезда на полицейского.
Baza сообщает, что Усман Нурмагомедов, который также профессионально занимается борьбой, вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были сегодня вылететь в Москву из Махачкалы. По дороге в аэропорт их машина сбила сотрудника полиции, который стоял на КПП. Сотрудник МВД получил травмы.
Мужчины уехали с места ДТП и вылетели в Москву, а в аэропорту «Шереметьево» их задержали силовики.
По неподтвержденной версии, Нурмагомедов и Идрисов торопились на рейс и проигнорировали требование полицейского остановиться.
Телеграм-канал Baza отмечает, что Усман Нурмагомедов пока отрицает факт своего задержания. Боец выкладывает в соцсети фотографии и «сторис» из зала, а также пишет, что с ним все в порядке. По другим данным, полиция намерена задержать спортсмена на 48 часов до избрания судом меры пресечения.