11 ноября 2021, 17:50
Россияне в октябре взяли в кредит у банков рекордную сумму
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за 10 месяцев текущего года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными. В прошлом году этот показатель составлял 11,6 млн кредитов. При этом за весь 2020 год граждане взяли 14,5 млн кредитов
Фото: u-f.ru
Российские граждане в октябре текущего года взяли кредиты на рекордную сумму – 1,6 млн рублей. Это на 22% больше, чем в октябре 2020 года.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за 10 месяцев текущего года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными. В прошлом году этот показатель составлял 11,6 млн кредитов. При этом за весь 2020 год граждане взяли 14,5 млн кредитов.
Чаще всего займы в банках брали жители Татарстана, Иркутской, Московской, Тюменской и Ростовской областей, Москвы и Башкортостана. В этих регионах в текущем году рост кредитования составил 40%, сообщают «Известия».
Гендиректор ОКБ Артур Александрович отметил, что даже повышение Центробанком ключевой ставки не снизило заинтересованность населения в кредитах.