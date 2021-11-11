11 ноября 2021, 15:58
Преподавателя МГУ и ВШЭ арестовали по делу о сексуальном насилии в отношении детей
Мещанский райсуд Москвы арестовал преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного университета (МГУ) Евгения Золина по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних
Фото: shoes-chersa.ru
Мещанский райсуд Москвы арестовал преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного университета (МГУ) Евгения Золина по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
В уголовном деле Евгения Золина два эпизода, а потерпевшими проходят девочки 2009 и 2015 года рождения. По версии следствия, преступления совершались в квартире преподавателя, сообщает Znak.com.
Евгений Золин работал старшим научным сотрудником кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ. Похожую должность он занимал в ВШЭ.
Свою вину в педофилии преподаватель отрицает.