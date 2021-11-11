В проекте бюджета вопреки поручению президента не оказалось пункта о закупке лекарств от гепатита С
В проекте федерального бюджета на 2022-2024 гг. не оказалось пункта о выделении средств на закупку лекарств от гепатита С. При этом внести деньги на эти цели поручал лично президент Владимир Путин
В проекте федерального бюджета на 2022-2024 гг. не оказалось пункта о выделении средств на закупку лекарств от гепатита С. При этом внести деньги на эти цели поручал лично президент Владимир Путин.
В своем последнем послании Федеральному Собранию глава государства поручил обеспечить граждан лекарствами для лечения гепатита С. Первоначально в проекте федерального бюджета были зарезервирован 30 млрд рублей, а теперь этот пункт из документа вообще пропал, сообщают «Новые известия» со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного.
Замглавы Минфина Павел Кадочников заявил, что вопрос исключения средств на лечения гепатита С нужно переадресовать к Минздраву. Чиновник отметил, что это ведомство не нашло средств на реализацию поручения президента, а в бюджете на здравоохранение есть свои приоритеты.
В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил увеличить финансирование лечения болезней, которые приводят к преждевременным смертям. В этом списке сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли и болезни органов дыхания. Президент также получил правительству принять меры по снижению заболеваемости гепатитом С.
По данным «Коммерсанта», в настоящее время в России лекарства от гепатита С за счет государства получают менее 1% пациентов.