Apple разрешит пользователям назначать наследников своих данных на случай смерти
Американская компания Apple сообщила о запуске функции Digital Legacy («Цифровое наследство»), которая позволит пользователям назначать наследников для своих данных на случай смерти
Американская компания Apple сообщила о запуске функции Digital Legacy («Цифровое наследство»), которая позволит пользователям назначать наследников для своих данных на случай смерти.
Функция Digital Legacy разрешает пользователю выбрать пять контактов-«наследников», так называемых Legacy Contact. В случае смерти пользователя эти люди смогут получить доступ к его данным и личной информации, в том числе фотографиям, которые хранятся в облачном сервисе iCloud.
Для активации Digital Legacy наследники должны будут предоставить свидетельство о смерти пользователя, а также ключ доступа, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Эксперты отмечают, что до появления Digital Legacy родственники умершего пользователя не могли получить доступ к его данным даже при наличии соответствующего решения суда.