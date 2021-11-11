«Аэрофлот» пригрозил судом агентству Bloomberg из-за обвинений в перевозке мигрантов в Беларусь
Авиакомпания «Аэрофлот» отвергла свою причастность к организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию и провоцировании миграционного кризиса, а также пригрозила агентству Bloomberg судебным иском
Авиакомпания «Аэрофлот» отвергла свою причастность к организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию и провоцировании миграционного кризиса, а также пригрозила агентству Bloomberg судебным иском.
для обращения в суд является публикация Bloomberg о планах Евросоюза ввести санкции против российского национального перевозчика из-за доставки беженцев в Беларусь.
В «Аэрофлоте» на это заявили, что авиакомпания не выполняет рейсы в Ирак и Сирию, а также по маршруту Стамбул-Минск. Передвижение граждан Ирана, Ирака и Сирии через территорию России затруднено, поскольку для этого нужна транзитная виза.
В компании также сообщили, что с 1 октября по 10 ноября через аэропорт «Шереметьево» в столицу Белоруссии не проезжали транзитные пассажиры из Сирии и Ирака, следующие из Ташкента, Стамбула, Дубая и других городов.
Напомним, что в Совете Федерации в ответ на угрозу санкций в отношении «Аэрофлота» предупредили ЕС, что в качестве ответной меры европейским авиакомпаниям запретят летать через территорию России.