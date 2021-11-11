В России решили узаконить систему QR-кодов для посещения общественных мест
Правительство России решило узаконить систему антиковидных QR-кодов. Кабмин разработал два законопроекта, которые определят порядок их введения в общественных местах и транспорте
Правительство России решило узаконить систему антиковидных QR-кодов. Кабмин разработал два законопроекта, которые определят порядок их введения в общественных местах и транспорте.
Узаконить QR-коды, подтверждающие иммунизацию граждан при посещении кафе, торговых центров, кинотеатров и других общественных мест, а также при посадке в поезд и самолет, власти решили в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. При этом детализацию новых норм поручат властям регионов.
РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что до 1 февраля 2022 года вместо QR-кода (они доступны привитым и переболевшим коронавирусом гражданам – ред.) можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, но уже с 1 февраля 2022 года его будут принимать только вместе со справкой о медотводе от прививки.
При этом система QR-кодов не будет распространяться на общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.