Большинство продавцов Wildberries отказались от участия в распродаже 11.11 из-за невыгодных условий
Большая часть продавцов маркетплейса Wildberries в этом году отказались участвовать во Всемирном дне шопинга 11 ноября. Магазины проигнорировали распродажу, несмотря на давление со стороны администрации площадки
Большая часть продавцов маркетплейса Wildberries в этом году отказались участвовать во Всемирном дне шопинга 11 ноября. Магазины проигнорировали распродажу, несмотря на давление со стороны администрации площадки.
По данным портала VC.ru, продавцы и раньше часто жаловались на принуждение к участию в распродажах, которые регулярно проводит Wildberries. Магазины сетуют, что администрация маркетплейса зачастую игнорирует рост стоимости доставки, бензина, сырья, и заставляет их снижать цены на свои товары.
Что касается распродажи 11.11, то для участия в ней продавцы должны были указать размер скидки от средних цен в июле-августе. То есть средняя цена за июль-август и так занижена, а теперь маркетплейс вынуждает снизить эту уже заниженную цену еще на 15-25%. Продавцы говорят, что с такими условиями они уйдут в минус.
Первоначально маркетплейс настаивал на скидке от 15% до 25% в зависимости от категории, но из-за нежелания продавцов участвовать в акции 11.11 скидка была снижена на 10%. Однако позже Wildberries прибавил к этой скидке еще и промокоды. Большинство магазинов отказалось от участия во Всемирном дне шопинга, а Wildberries в ответ закрыл «отказникам» возможность поставок.
Отметим также, что сейчас на площадке 115238 активных продавцов, а товар в акцию добавили всего 14240 продавцов, то есть 12,3% от общего числа. При этом из собственных товаров Wildberries поставил только 32% от ассортимента.