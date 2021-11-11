11 ноября 2021, 12:53
Роскомнадзор составил первый протокол против онлайн-кинотеатра из-за мата в фильме
Роскомнадзор составил первый протокол об административном нарушении в отношении онлайн-кинотеатра. Ведомство решило наказать стриминговый сервис Megogo за нецензурную брань и эксплуатацию темы секса в фильмах
Фото: pleer.ru
Роскомнадзор составил первый протокол об административном нарушении в отношении онлайн-кинотеатра. Ведомство решило наказать стриминговый сервис Megogo за нецензурную брань и эксплуатацию темы секса в фильмах.
11 ноября сотрудники ведомства пригласили представителя Megogo для составления протокола по факту неисполнения владельцем аудиовизуального сервиса требований РКН об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, сообщают «Ведомости».
Поводом для составления протокола стала нецензурная лексика и эксплуатация темы секса в отечественной картине «Никто не знает про секс». В РКН отметили, что фильм был размещен на сервисе с возрастной маркировкой «16+» вместо «18+».