Жители Москвы начали сбор подписей против реконструкции здания ТАСС
Жители Москвы начали сбор подписей под петицией против реконструкции здания информационного агентства ТАСС. При этом ремонтные работы уже начались, а рабочие зашивают модернистское здание в вентфасад
Фото: Мослента
Жители Москвы начали сбор подписей под петицией против реконструкции здания информационного агентства ТАСС. При этом ремонтные работы уже начались, а рабочие зашивают модернистское здание в вентфасад.
Открытое письмо в адрес руководства страны с требованием сохранить исторический облик здания ТАСС написал архитектор Александр Егерев. В его обращении также содержится требование признать это здание объектом культурного наследия.
В свою очередь москвичи, которые подписали письмо Егерева, опасаются, что после реконструкции здание ТАСС потеряет свой настоящий облик. В плане реконструкции говорилось о вентфасаде и металлических рамках окон, что вызвало возмущение у граждан, сообщает Telegram-канал «Москва. Новости. Moscow. News».