11 ноября 2021, 12:34
В России снова выявили более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировано 40 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19
Фото: НТВ
В России за минувшие сутки зарегистрировано 40 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В результате осложнений за сутки скончались 1237 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 251 691 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 6240 новых случаев заражения, в Петербурге – 3230, в Московской области – 2617, в Самарской области – 1791. В остальных регионах суточный прирост заболевших не превышает 1000 человек.