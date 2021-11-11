11 ноября 2021, 11:58
Правительство может отказаться от строительства высокоскоростной железной дороги Москва – Петербург
Российские власти могут отказаться от реализации одного из основным своих мегапроектов. Речь идет о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург
Фото: rosinfra.ru
Российские власти могут отказаться от реализации одного из основным своих мегапроектов. Речь идет о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург.
По данным «Коммерсанта», сейчас правительство обсуждает вопрос о переносе сроков строительства ВСМ или полный отказ от проекта.
«Российские железные дороги» в ближайшее время должны будут снова оценить проект с учетом поручений президента Владимира Путина и «перспектив развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».
Кабмин также рассматривает вариант с заменой ВСМ на выделенный грузовой ход между двумя столицами. Такой вариант поддержали в «РЖД».