Москва пригрозила европейским авиакомпаниям запретом полетов над территорией РФ
Сенатор Владимир Джабаров пригрозил проблемами европейским авиакомпаниям, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе
Сенатор Владимир Джабаров пригрозил проблемами европейским авиакомпаниям, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
Член Совета Федерации отметил, что в случае введения санкций, Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над своей территорией.
«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», - заявил сенатор, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что Евросоюз считает «Аэрофлот» причастным к доставке нелегальных мигрантов в Белоруссию, которые пытаются прорваться через границу и попасть в Польшу. Вместе с российской авиакомпанией под санкции могут попасть белорусская «Белавиа» и Turkish Airlines.
На фоне новостей о возможном введении санкций акции российского национального перевозчика упали на 1,92%. В ходе торгов на Московской бирже акции «Аэрофлота» подешевели до 66,54 рубля за акцию, сообщает «Лента.ру».