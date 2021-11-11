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11 ноября 2021, 11:39

Отдых 27 тысяч российских клиентов Mouzenidis Travel оказался под угрозой срыва

Ростуризм пригрозил крупному туроператору Mouzenidis Travel исключением из Единого федерального реестра туроператоров, если компания не предоставит в надзорное ведомство сведения о новом договоре страхования

Отдых 27 тысяч российских клиентов Mouzenidis Travel оказался под угрозой срыва
Фото: Яндекс.Карты

Ростуризм пригрозил крупному туроператору Mouzenidis Travel исключением из Единого федерального реестра туроператоров, если компания не предоставит в надзорное ведомство сведения о новом договоре страхования. Если это произойдет, то почти 27 тысяч российских туристов рискую потерять свои деньги за несостоявшийся отпуск.

По данным РБК, днем ранее Ростуризм провел экстренное совещание с представителями туристической отрасли в связи со сложившейся ситуацией вокруг туроператора Mouzenidis Travel. Во избежание проблем компания должна до 15 ноября предоставить в ведомство новый договор страхования.

Напомним, что согласно российскому законодательству, туроператор, который намерен продолжать свою деятельность в России, обязан иметь финансовое обеспечение и продлевать соответствующий договор не позднее чем за 45 дней до истечения срока действующей фингарантии.

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