Отдых 27 тысяч российских клиентов Mouzenidis Travel оказался под угрозой срыва
Ростуризм пригрозил крупному туроператору Mouzenidis Travel исключением из Единого федерального реестра туроператоров, если компания не предоставит в надзорное ведомство сведения о новом договоре страхования
Ростуризм пригрозил крупному туроператору Mouzenidis Travel исключением из Единого федерального реестра туроператоров, если компания не предоставит в надзорное ведомство сведения о новом договоре страхования. Если это произойдет, то почти 27 тысяч российских туристов рискую потерять свои деньги за несостоявшийся отпуск.
По данным РБК, днем ранее Ростуризм провел экстренное совещание с представителями туристической отрасли в связи со сложившейся ситуацией вокруг туроператора Mouzenidis Travel. Во избежание проблем компания должна до 15 ноября предоставить в ведомство новый договор страхования.
Напомним, что согласно российскому законодательству, туроператор, который намерен продолжать свою деятельность в России, обязан иметь финансовое обеспечение и продлевать соответствующий договор не позднее чем за 45 дней до истечения срока действующей фингарантии.