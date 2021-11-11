11 ноября 2021, 08:28
В России в новом году цены на домашний интернет и ТВ вырастут на 10%
Основными причинами роста тарифов на ТВ и интернет эксперты называют подорожание импортного оборудования, инфляцию и изменения в законодательстве. Кроме того, из-за пандемии коронавируса нарушились логистические цепочки
Фото: ivbg.ru
В России в 2022 году цены на домашний интернет и платное телевидение могут увеличиться на 10%.
«Известия» со ссылкой на Telecom Daily сообщают, что в 2022 году практически все услуги связи в России могут подорожать примерно на 10% в зависимости от регионов. Так, 30% опрошенных операторов связи заявили о повышении цен на 3-9%, а 48% - о повышении на 10%.
Основными причинами роста тарифов на ТВ и интернет эксперты называют подорожание импортного оборудования, инфляцию и изменения в законодательстве. Кроме того, из-за пандемии коронавируса нарушились логистические цепочки, а предприятия по выпуску оборудования периодически приостанавливают работу.