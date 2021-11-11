В Новосибирской области участникам переписи населения разрешили собирать сведения о гражданах у их соседей
В Новосибирской области волонтерам и сотрудникам подразделений Росстата, которые участвуют во Всероссийской переписи населения, разрешили собирать данные о гражданах у их соседей, старших по подъезду и консьержей
В Новосибирской области волонтерам и сотрудникам подразделений Росстата, которые участвуют во Всероссийской переписи населения, разрешили собирать данные о гражданах у их соседей, старших по подъезду и консьержей.
Один из волонтеров рассказал «Новой газете», что курирующая перепись населения сотрудница Росстата в связи с высоким процентом «отказников» сначала заставляла волонтеров ходить к одним и тем же людям по несколько раз, а затем разрешила собирать данные о гражданах из других источников.
Областное управление Росстата выдало волонтерам памятки, в которых говорилось о том, что им нужно «любыми доступными способами» выяснить, что за люди проживают в квартирах и домах, где с ними категорически отказываются общаться или вовсе не открывают дверь. Добывать информацию разрешается через соседей, консьержей и старших по подъезду.
При этом сами волонтеры рассказали, что куратор из Росстата попросила их «быть осторожней», поскольку закон не предусматривает возможности узнавать информацию для переписи населения у соседей.