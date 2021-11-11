11 ноября 2021, 08:04
В Алтайском крае отделение партии «Гражданская инициатива» возглавила трансгендер
Руководителем отделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае стала трансгендерная женщина Юлия Алешина. Информация об этом размещена на официальном сайте политической организации
Фото: Сайт партии "Гражданская инициатива"
Руководителем отделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае стала трансгендерная женщина Юлия Алешина. Информация об этом размещена на официальном сайте политической организации.
«Московский комсомолец на Алтае» в свою очередь пишет, что Юлия Алешина приняла решение возглавить партийное отделение после того, как узнала о трансгендерных людях, работающих в этой сфере во всем мире.
Юлии Алешиной 31 год. К смене пола она шла несколько лет, а сейчас женское имя и женский пол официально вписаны в ее паспорт.
«Наша партия выступает за интеграцию с Европой. Повторюсь, что не буду строить свою работу на образе ЛГБТ. Это моя особенность, но я не хочу быть клоуном», - сообщила Юлия Алешина.
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