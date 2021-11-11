«Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за миграционного кризиса
Источники агентства Reuters сообщают, что власти ЕС в настоящее время обсуждают возможность введения санкций против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии из-за наплыва беженцев у границ республики и стран ЕС (Польша и Прибалтика)
Российский национальный перевозчик может попасть под санкции Евросоюза из-за миграционного кризиса, который разгорелся на границе Белоруссии и Польши.
Источники агентства Reuters сообщают, что власти ЕС в настоящее время обсуждают возможность введения санкций против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии из-за наплыва беженцев у границ республики и стран ЕС (Польша и Прибалтика).
Санкции планируется ввести в отношении физических лиц и компаний, причастных к доставке мигрантов к границам Евросоюза. Помимо «Аэрофлота» в черный список рискуют попасть «Белавиа» и Turkish Airlines.
Немецкое издание Bild сообщает, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию и за последние 1,5 месяца перевезли более 6 тысяч беженцев.
Источник РБК в «Аэрофлоте» заявил, что компания не летает в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. В настоящее время национальный перевозчик из ближневосточных направлений осуществляет рейсы только в Египет, Израиль, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
В Turkish Airlines также отрицают свою причастность к перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь.