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11 ноября 2021, 04:22

Суд отклонил иск Олега Бойко к Google из-за выдачи ссылок на статьи о его связи с ОПГ

Гагаринский райсуд Москвы отклонил иск основателя инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко к поисковой системе Google с требованием прекратить выдачу ссылок с информацией о его связи с Солнцевской ОПГ

Суд отклонил иск Олега Бойко к Google из-за выдачи ссылок на статьи о его связи с ОПГ
Фото: forbes.mirtesen.ru

Гагаринский райсуд Москвы отклонил иск основателя инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко к поисковой системе Google с требованием прекратить выдачу ссылок с информацией о его связи с Солнцевской ОПГ.

В своем исковом заявлении Олег Бойко указал, что ранее суд признал сведения о его связи с преступной группировкой не соответствующими действительности, а также порочащими честь и деловую репутацию бизнесмена.

Г-н Бойко также отметил, что является «известным предпринимателем, экономистом, продюсером, развивает успешные проекты в различных секторах российской и международной экономики, является главой комитета по развитию паралимпийского движения в России, учредителем фонда поддержки паралимпийского спорта "Параспорт"».

Тем не менее, суд постановил отказать Олегу Бойко в удовлетворении его исковых требований к Google, так как ответчик не является автором сведений о заявителе и не может нести ответственность за информацию, размещенную в интернете третьими лицами.

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