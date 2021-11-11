ФАС потребовала от ЦППК отменить закупку поездов «Иволга» для МЦД из-за нарушений
Речь идет о закупке 95 поездов для Московских центральных диаметров (МЦД). Стоимость этого контракта составляет 395 млрд рублей. ООО ТД СТМ в своей жалобе указало, что изначально документация была оформлена явно в интересах Тверского вагоностроительного завода
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала частично обоснованной жалобу ООО ТД СТМ (относится к группе «Синара—Транспортные машины», которая производит электрички «Ласточка») на действия АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).
ТД СТМ оспаривала решение ЦППК отдать предпочтение производителю поездов «Иволга» при составлении конкурсной документации, сообщает РБК.
Антимонопольная служба предписала ЦППК в целях устранения нарушений аннулировать закупку электричек «Иволга».
Речь идет о закупке 95 поездов для Московских центральных диаметров (МЦД). Стоимость этого контракта составляет 395 млрд рублей.
ООО ТД СТМ в своей жалобе указало, что победителя тендера должны были объявить 15 ноября, однако изначально документация была оформлена явно в интересах Тверского вагоностроительного завода (входит в «Трансмашхолдинг» (ТМХ)), который выпускает поезда «Иволга».
В ЦППК заявили, что еще не ознакомились с предписанием ФАС России.