Меню
Бизнес
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
11 ноября 2021, 03:16

ФАС потребовала от ЦППК отменить закупку поездов «Иволга» для МЦД из-за нарушений

Речь идет о закупке 95 поездов для Московских центральных диаметров (МЦД). Стоимость этого контракта составляет 395 млрд рублей. ООО ТД СТМ в своей жалобе указало, что изначально документация была оформлена явно в интересах Тверского вагоностроительного завода

ФАС потребовала от ЦППК отменить закупку поездов «Иволга» для МЦД из-за нарушений
Фото: typical-moscow.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала частично обоснованной жалобу ООО ТД СТМ (относится к группе «Синара—Транспортные машины», которая производит электрички «Ласточка») на действия АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

ТД СТМ оспаривала решение ЦППК отдать предпочтение производителю поездов «Иволга» при составлении конкурсной документации, сообщает РБК.

Антимонопольная служба предписала ЦППК в целях устранения нарушений аннулировать закупку электричек «Иволга».

Речь идет о закупке 95 поездов для Московских центральных диаметров (МЦД). Стоимость этого контракта составляет 395 млрд рублей.

ООО ТД СТМ в своей жалобе указало, что победителя тендера должны были объявить 15 ноября, однако изначально документация была оформлена явно в интересах Тверского вагоностроительного завода (входит в «Трансмашхолдинг» (ТМХ)), который выпускает поезда «Иволга».

В ЦППК заявили, что еще не ознакомились с предписанием ФАС России.

Материалы по теме
Госкомпания «РЖД» подала иск на 1,2 млрд рублей к «Центральной пригородной пассажирской компании»
В списке инвесторов винодельни «Усадьба Марьина Роща» нашли полного тезку «короля госзаказов» Андрея Бокарева
Так кто и как «распилил» IT- бюджет ЦППК?
Сейчас на главной
Систему QR-кодов в самолетах и поездах будут вводить в два этапа
QR-коды
Систему QR-кодов в самолетах и поездах будут вводить в два этапа
Так, уже с середины ноября власти обяжут транспортные компании проверять электронные сертификаты пассажиров о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или справки о медицинском отводе
Польша предупредила о полном закрытии границы с Беларусью из-за мигрантов
миграционный кризис
Польша предупредила о полном закрытии границы с Беларусью из-за мигрантов
Петр Мюллер сообщил, что если белорусские власти не прекратят свою деятельность и не перестанут направлять мигрантов к границе с Польшей, то движение через границу будет полностью заблокировано
В Дании вернули карантинные ограничения
карантин
В Дании вернули карантинные ограничения
Власти Дании, где после вакцинации 80% населения сняли карантин, вновь решили ввести антиковидные ограничения. Правительство накануне снова признало коронавирус «опасной для общества инфекцией»
Авторская колонка
Страна свалится в яму, откуда уже не факт, что выберется
На месте редакторов «Интерфакса» после такой новости я бы выпил чернил, раз уж пистолеты, чтобы застрелиться от стыда, им не выдают. Писать анонимные доносы на собственного коллегу – это за гранью, и уж от кого-от кого, а от «Интерфакса» я такого не ожидал
Гудков Дмитрий
Любовницы путинской элиты
Сергей Шойгу
Любовницы путинской элиты
Соратник Алексея Навального Руслан Шаведдинов опубликовал расследование о любовницах приближенных к президенту Владимиру Путину чиновников, которые после правильных знакомств из «простых русских женщин» превратились в миллиардерш
Vision Zero
безопасность
Vision Zero
Швеция ежегодно попадает в топ-5 стран с наиболее безопасным транспортным движением, а среди «больших» государств и вовсе занимает лидирующую позицию. Но в самой Швеции считают, что нынешние показатели — не предел, и дороги можно сделать еще более безопасными
Общество
В Ростове-на-Дону для борьбы с коронавирусом военные применили «горячий туман»
В Ростове-на-Дону с целью борьбы с коронавирусной инфекцией привлекли специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. Военные применили «горячий туман» для дезинфекции областного сборного пункта военного комиссариата
Глава Минздрава поддержал идею привлекать к ответственности медиков-антиваксеров
вакцина от коронавируса
Глава Минздрава поддержал идею привлекать к ответственности медиков-антиваксеров
Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал инициативу Росздравнадзора о привлечении к ответственности медиков, которые выступают против вакцинации против коронавируса
В России снова побит рекорд по суточной смертности от коронавируса
коронавирус
В России снова побит рекорд по суточной смертности от коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали 38 058 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с болезнью на утро 10 ноября
Министр энергетики назвал цены на бензин в России искусственно заниженными
топливо
Министр энергетики назвал цены на бензин в России искусственно заниженными
«Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность», - заявил министр Шульгинов
Сервисы Apple теперь можно оплачивать российскими картами «Мир»
карты мир
Сервисы Apple теперь можно оплачивать российскими картами «Мир»
В меню «Способы оплаты» на смартфонах iPhone появилось упоминание национальной платежной системы «Мир». Российскими картами можно оплачивать подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts
Пассажира рейса Кемерово – Москва арестовали на 10 суток за отказ занять свое место в самолете
авиадебоширы
Пассажира рейса Кемерово – Москва арестовали на 10 суток за отказ занять свое место в самолете
Пассажира рейса Кемерово – Москва арестовали на 10 суток за дебош в самолете и отказ занять свое место согласно посадочному талону. В настоящее время пассажир находится в кемеровском спецприемнике
Gulagu.net опубликовал новые видеодоказательства пыток заключенных в саратовской больнице ФСИН
Gulagu.net
Gulagu.net опубликовал новые видеодоказательства пыток заключенных в саратовской больнице ФСИН
Проект Gulagu.net Владимира Осечкина опубликовал на своем Youtube-канале новые видео пыток заключенных в саратовской туберкулезной больнице №1 из секретного архива ФСИН и ФСБ
Десятки мигрантов прорвались в Польшу через границу с Белоруссией
мигранты
Десятки мигрантов прорвались в Польшу через границу с Белоруссией
В ночь на 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу через границу с Белоруссией. Беженцы прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи
Общество
Больше половины россиян считают, что у власти находятся алчные люди
Больше половины российских граждан (56%) считают, что в нашей стране власть находится в руках людей, которых волнует только карьера и собственное материальное благополучие
ЕС пригрозил санкциями авиакомпаниям за «поставку» мигрантов
мигранты
ЕС пригрозил санкциями авиакомпаниям за «поставку» мигрантов
По данным комиссии, отдельные авиаперевозчики намеренно привозят в Белоруссию мигрантов, которые потом пытаются прорваться через границу и попасть в страны Евросоюза. Тем самым эти авиакомпании провоцируют кризис
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан
вакцина от коронавируса
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан
Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила о введении в северной столице обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями
Правительство обсуждает возможность введения QR-кодов в поездах и самолетах
QR-коды
Правительство обсуждает возможность введения QR-кодов в поездах и самолетах
Предполагается, что ковид-паспорта для пассажиров введут с начала следующего года, если эпидемиологическая обстановка в стране не улучшится кардинальным образом