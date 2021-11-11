Власти регионов назвали долю привитых от COVID-19 среди попавших в больницы пациентов
Лидером по этому показателю стала Московская область. Доля привитых в местных ковидариях составляет 18%. В региональном Минздраве также сообщили, что из 10 335 находящихся в стационарах 82% пациентов не делали прививку против COVID-19
Власти российских регионов назвали процент госпитализаций с коронавирусом среди привитых граждан.
Лидером по этому показателю стала Московская область. Доля привитых в местных ковидариях составляет 18%. В региональном Минздраве также сообщили РБК, что из 10 335 находящихся в стационарах 82% пациентов не делали прививку против COVID-19.
В Белгородской области и Ханты-Мансийском АО доля привитых в больницах составляет 12%, в Новгородской и Вологодской областях – 10%, в Санкт-Петербурге - примерно 8-10%.
В Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе доля привитых среди пациентов в стационарах не превышает 1%.
При этом с точностью неизвестно, настоящие ли сертификаты о вакцинации у попавших в больницы привитых пациентов.