11 ноября 2021, 02:07
Систему QR-кодов в самолетах и поездах будут вводить в два этапа
Так, уже с середины ноября власти обяжут транспортные компании проверять электронные сертификаты пассажиров о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или справки о медицинском отводе
Фото: am.tsargrad.tv
Российские власти, похоже, окончательно решили внедрить систему QR-кодов в самолетах и поездах. Вводить систему ковид-паспортов планируется в два этапа.
Так, уже с середины ноября власти обяжут транспортные компании проверять электронные сертификаты пассажиров о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или справки о медицинском отводе.
По другим данным, проверка QR-кодов на транспорте начнется с января 2022 года, сообщает Baza со ссылкой на источник.
Со временем власти планируют ужесточить систему и проверять QR-коды на стадии покупки билета, в том числе и онлайн. Индивидуальный код для привитых и переболевших могут включать в чек, который подтверждает покупку билета.