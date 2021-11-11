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11 ноября 2021, 01:37

В Уфе суд отправил в СИЗО соратницу Алексея Навального Лилию Чанышеву

Кировский райсуд Уфы по ходатайству следствия поместил в СИЗО на два месяца бывшую главу местного штаба Навального (организация признана экстремисткой) Лилию Чанышеву. Она проходит по делу о создании «экстремистского сообщества»

В Уфе суд отправил в СИЗО соратницу Алексея Навального Лилию Чанышеву
Фото: twitter.com/vb_voronin

Кировский райсуд Уфы по ходатайству следствия поместил в СИЗО на два месяца бывшую главу местного штаба Навального (организация признана экстремисткой) Лилию Чанышеву. Она проходит по делу о создании «экстремистского сообщества».

Представитель следствия в суд заявил, что активистка якобы может «скрытно покинуть территорию Российской Федерации через страны ближнего зарубежья» и избежать уголовной ответственности. Лилия Чанышева в свою очередь сообщила суду, что она, скорее всего, находится на раннем сроке беременности. Тем не менее, суд постановил арестовать активистку.

Защита Лилии Чанышевой намерена обжаловать решение Кировского суда.

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