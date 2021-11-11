Польша предупредила о полном закрытии границы с Беларусью из-за мигрантов
Петр Мюллер сообщил, что если белорусские власти не прекратят свою деятельность и не перестанут направлять мигрантов к границе с Польшей, то движение через границу будет полностью заблокировано
Правительство Польши предупредило о возможном полном закрытии движения через границу с Белоруссией в случае дальнейшего усугубления миграционного кризиса, сообщает ТАСС.
Официальный представитель кабмина Петр Мюллер заявил, что если белорусские власти не прекратят свою деятельность и не перестанут направлять мигрантов к границе с Польшей, то движение через границу будет полностью заблокировано.
Согласно последним данным, на польско-белорусской границе в настоящее время находятся не менее 4 тысяч мигрантов. Большая часть из них приехала в Беларусь из Курдистана и планирует перебраться через Польшу в Германию. Периодически беженцы пытаются прорываться через колючую проволоку, однако польские военные и пограничники отправляют их обратно.
Власти Евросоюза уверены, что белорусские власти специально привозят в страну мигрантов и затем отправляют их к границе с Польшей и странами Прибалтики. В ЕС считают это местью президента Александра Лукашенко за санкции, которые были введены против руководства страны из-за разгона протестов.