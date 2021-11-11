11 ноября 2021, 00:39
В Дании, где от коронавируса привили больше 80% граждан, вернули карантинные ограничения
Власти Дании, где после вакцинации 80% населения сняли карантин, вновь решили ввести антиковидные ограничения. Правительство накануне снова признало коронавирус «опасной для общества инфекцией»
Фото: uk.reuters.com
Власти Дании, где после вакцинации 80% населения сняли карантин, вновь решили ввести антиковидные ограничения. Правительство накануне снова признало коронавирус «опасной для общества инфекцией».
В соответствии с постановлением кабмина, с 12 ноября в барах, ресторанах, кафе, ночных клубах и других закрытых помещениях, сотрудники будут требовать от посетителей сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. В Дании эти документы называются Coronapas.
QR-необходимо будет предъявлять при посещении мероприятий в закрытых помещениях с участием более 200 зрителей и мероприятий на открытом воздухе с участием более 2000 зрителей.
Антиковидные ограничения пока введены сроком на один месяц.