Петербургским работодателям разрешили отстранять непривитых сотрудников без сохранения зарплаты
Власти Санкт-Петербурга разрешили руководителям предприятий отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказываются делать прививку от коронавируса, не имея медицинских противопоказаний
Власти Санкт-Петербурга разрешили руководителям предприятий отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказываются делать прививку от коронавируса, не имея медицинских противопоказаний.
В Смольном сообщили, что руководство имеет право отстранить своего сотрудника от исполнения служебных обязанностей до «окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия». В администрации города также напомнили, что Роспотребнадзор составил перечень сфер, на работников которых распространяется требование об обязательной вакцинации.
Согласно постановлению главного санитарного врача северной столицы, обязательной вакцинации подлежат не менее 80% сотрудников. Кроме того, обязательные прививки от коронавируса власти города ввели для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.