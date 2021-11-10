Команда Навального опубликовала расследование об активах любовниц высокопоставленных чиновников
Соратник Алексея Навального Руслан Шаведдинов опубликовал расследование о любовницах приближенных к президенту Владимиру Путину чиновников, которые после правильных знакомств из «простых русских женщин» превратились в миллиардерш
Соратник Алексея Навального Руслан Шаведдинов опубликовал расследование о любовницах приближенных к президенту Владимиру Путину чиновников, которые после правильных знакомств из «простых русских женщин» превратились в миллиардерш.
Открывает рейтинг «любовниц путинской элиты» бизнесвумен Елена Шебунова (сейчас Елена Каминскас). Когда-то она была бортпроводницей в летном отряде МЧС России, которым в то время руководил Сергей Шойгу, а после знакомства с министром стала зарабатывать миллиарды рублей на госконтрактах. Фирмы Елены Шебуновой получают господряды от МЧС и Минобороны, главой которого теперь является г-н Шойгу.
Примечательно, что бизнес бывшей стюардессы пошел в гору после рождения сына Данилы, который внешне очень похож на министра обороны. Сейчас Данила Сергеевич Шебунов профессионально занимается футболом, но и пробует себя в бизнесе, как и полагается детям высокопоставленных чиновников. Есть у Елены Каминскас и дочь Даша, которая также очень похожа на Сергея Шойгу.
Заработанные на госконтрактах деньги предполагаемая любовница министра обороны тратит на шикарные автомобили и дорогостоящую недвижимость. Ранее издание TheInsider уже сообщало, что Шебунова-Каминскас владеет огромным особняком на Рублевском шоссе стоимостью 1,5 млрд рублей. Ее соседями по элитному поселку Жуковка являются миллиардеры и друзья президента Аркадий и Борис Ротенберги. Кроме того, у Елены Каминскас имеется квартира в центре Москвы площадью 180 кв.м.
Общий доход фирм любовницы главы Минобороны команда Алексея Навального оценивает в 6,5 млрд рублей. «Таким образом любимая женщина Сергея Шойгу побила рекорд любовницы его предшественника Анатолия Сердюкова Евгении Васильевой, ущерб от действий которой оценивался лишь в 3 млрд рублей», - отметил Руслан Шаведдинов.
Не отстает от Сергея Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов. Близкая подруга силовика и мать его внебрачного сына Дина Цилевич владеет охранным бизнесом, а в этом году зарегистрировала две фирмы, которые оказывают трудовым мигрантам услуги по легализации в России. Борцы с коррупцией отмечают, что это оформление документов гастарбайтерам является очень прибыльным бизнесом. Только в Санкт-Петербурге ежегодно оформляются порядка 250 тысяч патентов.
По данным издания «Проект» (признано иностранным агентом), с 2002 по 2009 год Дина Цилевич стала владелицей недвижимости в северной столице общей стоимостью 400 млн рублей.
Есть любовница-бизнесвумен и у министра финансов Антона Силуанова. Выпускница ленинградского ПТУ Ольга Хромченко после знакомства с высокопоставленным чиновником получила доли в компаниях, которые участвуют в крупных государственных проектах с многомиллиардным финансированием. Ее структуры занимаются строительством платных дорог, возведением грузового порта на Сахалине и производством целлюлозы.
В собственности Ольги Хромченко имеется квартира в элитном московском ЖК BarkliGallery площадью 162 кв.м, которой ранее по случайному совпадению владел Аркадий Ротенберг. В 2019 году миллиардер продал квартиру бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Андрею Гончаренко, а затем она оказалась в собственности любовницы главы Минфина.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров также помог своей любовнице Светлане Поляковой стать очень богатой женщиной. Ее родственники и друзья занимают ключевые посты во внешнеполитическом ведомстве, а сама она имеет активы на миллиард рублей.
В собственности Светланы Поляковой имеются квартира в центре Москвы стоимостью 700 млн рублей, апартаменты в элитном доме в Сочи за 50 млн рублей и дом в Московской области. У Поляковой и Лаврова есть совместная дочь, которая в 2012 году арендовала на 999 лет квартиру в Лондоне за 440 млн рублей.
Не обошли стороной авторы расследования и любовницу самого президента Владимира Путина Светлану Кривоногих, о которой первыми рассказали журналисты «Проекта» еще год назад. Простая малярша из Петербурга жила с матерью в коммуналке, а в один прекрасный момент стала владелицей дорогостоящей недвижимости и бизнеса. Общая стоимость ее активов оценивается более чем в 7 млрд рублей.
По данным журналистов, отношения Кривоногих и Путина закончились еще 10 лет назад, но на ее благосостоянии это никак не сказалось. В ее собственности есть квартира на Каменном острове Петербурга, где проживают близкие к президенту люди, 37-метровая яхта и горнолыжный курорт в северной столице.
В 2003 году у Светланы Кривоногих родилась дочь Елизавета Владимировна. Сведений об отце девочки нет, но внешне она очень похожа на главу государства. Почти сразу после рождения ребенка Кривоногих обзавелась роскошной квартирой в Монако.
«Эти дамочки стали сказочно богаты только благодаря тому, что их возлюбленныесидят на шее у налогоплательщиков и рассовывают себе по карманам народные деньги. Они ничего не создали, не являются успешными предпринимателями, а весь их успех состоит в том, что коррупционный режим Путина позволяет им обогащаться и чувствовать себя хозяевами страны», - подводится итог в расследовании команды Алексея Навального.