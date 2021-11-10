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10 ноября 2021, 18:37

Прокуратура закрыла дело против программиста, передавшего видеоархив пыток заключенных Gulagu.net

Прокуратура Саратовской области закрыла уголовное дело в отношении программиста и бывшего заключенного Сергея Савельева, который передал правозащитникам секретный архив видеозаписей пыток арестантов в учреждениях ФСИН

Прокуратура закрыла дело против программиста, передавшего видеоархив пыток заключенных Gulagu.net
Фото: new.theins.ru

Прокуратура Саратовской области закрыла уголовное дело в отношении программиста и бывшего заключенного Сергея Савельева, который передал правозащитникам секретный архив видеозаписей пыток арестантов в учреждениях ФСИН.

Адвокат программиста Снежана Мунтян сообщила РИА Новости, что дело было закрыто в связи с незаконностью и необоснованностью уголовного преследования. Одновременно с этим было отменено решение суда о заочном аресте Савельева, который в настоящее время находится во Франции.

Ранее сообщалось, что после публикации первых видеозаписей пыток и изнасилований заключенных в учреждениях ФСИН правоохранительные органы возбудили против Сергея Савельева уголовное дело по факту незаконного получения сведения, составляющих государственную тайну. По версии следствия, экс-заключенный, который занимался обслуживанием камер ФСИН, «осуществил доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации».

Секретный архив ФСБ и ФСИН с записями пыток заключенных Сергей Савельев после освобождения передал проекту Gulagu.net. Правозащитники уже обнародовали несколько записей с чудовищными кадрами, которые вызвали общественный резонанс. Большая часть из уже опубликованных видео была сделана в саратовской туберкулезной больнице №1 при ФСИН, в которой фактически существовал пыточный конвейер. После скандала руководство регионального УФСИН было отравлено в отставку.

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