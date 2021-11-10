Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в передаче секретных сведений японским военным
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова заподозрили в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой Японии. Ранее ему инкриминировали передачу секретных сведений спецслужбам Чехии
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене, заподозрили в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой Японии. Ранее ему инкриминировали передачу секретных сведений спецслужбам Чехии.
Источник «Интерфакса» в следственных органах сообщил, что Иван Сафронов якобы сотрудничал с военными атташе Японии в Москве с 2012-го по 2018 год. В этот период журналист неоднократно встречался с японскими дипломатами, которые в действительности являлись представителями военной разведки под прикрытием.
По данным источника, что в списке контактов Сафроновы были военно-морской атташе Нитта Хироси, военный атташе по вопросам сухопутной обороны Исида Хироки, а также дипломаты Синго Хамасаки, Оно Кадзуя и Такасэ Ацуси. Японцы интересовались контрактами Минобороны России, позицией оборонного ведомства по ключевым вопросам военного сотрудничества, вооружением и поставками военной техники.