Из УФСИН по Саратовской области уволили 18 сотрудников после публикации видео пыток заключенных
Руководство УФСИН по Саратовской области сообщило об увольнении 18 сотрудников после публикации правозащитниками видеозаписей пыток заключенных в ведомственной туберкулезной больнице (ОТБ-1)
Руководство УФСИН по Саратовской области сообщило об увольнении 18 сотрудников после публикации правозащитниками видеозаписей пыток заключенных в ведомственной туберкулезной больнице (ОТБ-1).
И.о. руководителя саратовского управления ФСИН Антон Ефаркин сообщил «Интерфаксу», что все эти сотрудники были уволены по отрицательным мотивам. Еще 11 человек были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.
Ефаркин также заверил, что ведомство «приложит все усилия, разберется в ситуации», а в будущем подобное не повторится.
В свою очередь основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о попытках руководства ФСИН и в частности руководства саратовского управления «замять» скандал с чудовищными пытками заключенных в ОТБ-1. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что с момента публикации первых видеодоказательств изнасилований арестантов никто из причастных к пыткам не был задержан, хотя уголовное дело было возбуждено.
10 ноября Gulagu.net опубликовал новые видео из секретного архива ФСИН и ФСБ, которые доказывают факт совершения еще более 10 тяжких насильственных преступлений и более 10 должностных преступлений сотрудников УФСИН по Саратовской области.