Основатель Gulagu.net пообещал обнародовать имена сотрудников ФСИН, причастных к пыткам зэков
Правозащитник обещал обнародовать имена и фамилии более десяти сотрудников ФСИН, которые причастны к пыткам и изнасилованиям зэков в ведомственной туберкулезной больнице в Саратове
Основатель центра Gulagu.net Владимир Осечкин анонсировал публикацию новых видео пыток заключенных из секретного архива ФСИН и ФСБ. Также правозащитник обещал обнародовать имена и фамилии более десяти сотрудников ФСИН, которые причастны к пыткам и изнасилованиям зэков в ведомственной туберкулезной больнице в Саратове.
В эфире телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Владимир Осечкин заявил, что речь идет о сотрудниках ФСИН, которые «не просто гипотетически об этом знали и отдавали какие-то указания, а непосредственно контролировали проведение пыток».
Постепенную публикацию видео пыток из секретного архива силовиков правозащитник объяснил тем, что просмотр записей дается правозащитникам непросто из-за слишком жестоких кадров. Некоторым сотрудникам понадобилась помощь психологов, а несколько человек уже отказались отсматривать архив.
Владимир Осечкин также сообщил, что руководство ФСИН пытается «замять» скандал со сливом видеозаписей пыток заключенных, а врио начальника саратовского управления ведомства Антон Ефаркин «оказывает через обыски, через спецназ регулярное давление» на заключенных.