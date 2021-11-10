В Ростове-на-Дону для борьбы с коронавирусом военные применили «горячий туман»
В Ростове-на-Дону с целью борьбы с коронавирусной инфекцией привлекли специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. Военные применили «горячий туман» для дезинфекции областного сборного пункта военного комиссариата
В Ростове-на-Дону с целью борьбы с коронавирусной инфекцией привлекли специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. Военные применили «горячий туман» для дезинфекции областного сборного пункта военного комиссариата.
В пресс-службе Южного федерального округа сообщили порталу Znak.com, что для дезинфекции техники и помещений большой площади были использованы тепловые машины ТМС-65У и мобильные генераторы.
С помощью специального оборудования дезинфицирующее средство превращается в мощный газокапельный поток, а затем он распыляется с помощью специальной тепловой машины. Такой способ позволяет в короткие сроки обработать внешние и внутренние поверхности объектов, в том числе и труднодоступные.
В военное время ТМС-65 используются для дегазации и дезактивации техники, вышедшей из зараженной зоны, а в мирное время такую технику привлекают для ликвидации последствий техногенных аварий.