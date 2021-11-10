Абоненты «Билайна» из Москвы и Подмосковья пожаловались на проблемы со связью
Сервис Downdetector уточняет, что у 41% пользователей «Билайна» возникли проблемы в работе мобильной связи, 39% сообщили об отсутствии сигнала, а 20% абонентов заявили о проблемах с мобильным интернетом
Абоненты сотового оператора «Билайн» из Москвы и Подмосковья в среду, 10 ноября, пожаловались на проблемы со связью и доступом к мобильному интернету.
Сервис Downdetector уточняет, что у 41% пользователей «Билайна» возникли проблемы в работе мобильной связи, 39% сообщили об отсутствии сигнала, а 20% абонентов заявили о проблемах с мобильным интернетом.
Столичные абоненты также сообщили, что они не могут с помощью смс-сообщений оплатить парковку. Данную информацию подтвердили и в Департаменте транспорта Москвы.
Пресс-служба «Билайн» сообщила, что утром в среду наблюдалась нестабильная работа голосовой связи и мобильного интернета в поездках по России у абонентов с сим-картами Москвы и Московской области.
Позже представитель «Билайна» сообщил РИА Новости, что сбой в работе оператора был устранен. Сотовая связь и мобильный интернет в настоящее время работают в штатном режиме.