В Ялте по подозрению в шпионаже задержали экс-депутата от «Единой России»
Сотрудники ФСБ задержали в Ялте местного жителя по подозрению в государственной измене. По данным спецслужб, задержанный занимался шпионской деятельностью в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Ялте местного жителя по подозрению в государственной измене. По данным спецслужб, задержанный занимался шпионской деятельностью в пользу Украины.
Центр общественных связей ФСБ сообщает, что житель Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинских спецслужб собирал сведения, составляющие государственную тайну, а затем передавал их Киеву. Речь, в том числе, идет о сборе данных о сотрудниках ФСБ России.
Ялтинский суд по ходатайству ФСБ отправил подозреваемого в госизмене в СИЗО на два месяца.
Источник «Интерфакса» сообщил, что задержанным шпионом оказался бывший депутат Госсовета Ялты Юрий Ломенко от «Единой России». 8 ноября депутаты гордумы досрочно прекратили его полномочия «в связи с отставкой по собственному желанию».