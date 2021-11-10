10 ноября 2021, 12:58
Глава Минздрава поддержал идею привлекать к ответственности медиков-антиваксеров
Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал инициативу Росздравнадзора о привлечении к ответственности медиков, которые выступают против вакцинации против коронавируса
Фото: u-f.ru
Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал инициативу Росздравнадзора о привлечении к ответственности медиков, которые выступают против вакцинации против коронавируса.
Во время выступления в Госдуме министр заявил, что врачей-антиваксеров необходимо привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, наказывать стоит и медиков, которые сами отказались делать прививку от COVID-19.
«Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели», - заявил Мурашко, слова которого приводит «Интерфакс».
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала выявлять медиков, которые агитируют против вакцинации, и направлять их имена в Следственный комитет и прокуратуру.