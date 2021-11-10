10 ноября 2021, 12:33
В 12 российских регионах возникла сложная ситуация с медицинским кислородом
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о сложной ситуации с медицинским кислородом в некоторых регионах страны. Напомним, что кислород жизненно необходим тяжелым пациентам с коронавирусом
Фото: rupec.ru
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о сложной ситуации с медицинским кислородом в некоторых регионах страны. Напомним, что кислород жизненно необходим тяжелым пациентам с коронавирусом.
По словам министра, нехватка медицинского кислорода наблюдается в 12 регионах. Там его запасов хватит максимум на двое суток. Михаил Мурашко также добавил, что в трех субъектах ситуация с медицинским кислородом контролируется в ручном режиме ежедневно, сообщает РЕН ТВ.
Отметим, что нынешняя волна коронавируса сопровождается ростом числа тяжелых пациентов и ростом смертности. Россия практически ежедневно устанавливает рекорд по числу умерших пациентов. Так, за минувшие сутки скончались 1239 человек с подтвержденным COVID-19.