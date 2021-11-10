10 ноября 2021, 11:56
В России снова побит рекорд по суточной смертности от коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали 38 058 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с болезнью на утро 10 ноября
Фото: иваново37.рф
В России за минувшие сутки зарегистрировали 38 058 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с болезнью на утро 10 ноября.
В результате осложнений за сутки скончались 1239 пациентов с подтвержденным COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года от коронавируса умерли 250 454 человека.
В Москве выявили 3927 новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2942, в Московской области – 2649, в Самарской области – 1785.