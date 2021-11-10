Министр энергетики назвал цены на бензин в России искусственно заниженными
«Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность», - заявил министр Шульгинов
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов назвал действующие цены на бензин в стране искусственно заниженными. По словам чиновника, без правительственных мер по корректировке цен на топливо (так называемый демпферный механизм), топливо в рознице могло бы стоить больше на 15 рублей за литр.
«Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность», - заявил министр Шульгинов в интервью «Коммерсанту».
Напомним, что правительство приняло экстренные меры по стабилизации цен на бензин весной 2021 года в связи с резким подорожанием топлива на АЗС. В Счетной палате тогда предупредили кабмин о высоком риске повторения топливного кризиса 2018 года, когда россияне столкнулись и с ростом цен и дефицитом топлива одновременно.
Механизм сглаживания цен (демпфер) призван компенсировать нефтяникам недополученную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок по сравнению с более выгодной продажей на экспорт.