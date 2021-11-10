Разработчик «Спутника V» выступил за обязательную вакцинацию против COVID-19
Глава Центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи (разработчик вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт») Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса
Глава Центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи (разработчик вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт») Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.
В интервью «Российской газете» он заявил, что пандемия COVID-19 закончится только тогда, когда 70-75% населения нашей страны, «заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю».
В России добиться коллективного иммунитета можно будет только если прививка от коронавируса будет внесена в Национальный календарь, а вакцинация станет обязательной для всех.
«И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», - добавил Александр Гинцбург.
Ранее г-н Гинцбург заявил, что специалисты Центра им. Гамалеи создали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, с помощью которого заразившихся COVID-19 пациентов можно проверить, только ли они делали прививку или же купили сертификат о вакцинации.